TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Frühe Investition 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das TTM Technologies-Papier an diesem Tag bei 12,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,239 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 092,71 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 19.11.2025 auf 64,27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 409,27 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für TTM Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 6,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

