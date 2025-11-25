NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ultra Clean Holdings Aktie
Am 25.11.2020 wurden Ultra Clean-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 30,31 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,992 Ultra Clean-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultra Clean-Aktie auf 23,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,95 Prozent verringert.
Insgesamt war Ultra Clean zuletzt 1,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
