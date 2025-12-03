NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in USANA Health Sciences-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Der Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 77,65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,288 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 19,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,48 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 358,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at