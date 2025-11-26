NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,964 USANA Health Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 19,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 741,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,59 Prozent abgenommen.

Am Markt war USANA Health Sciences jüngst 357,61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at