NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VeriSign eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VeriSign-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 93,12 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,739 VeriSign-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der VeriSign-Aktie auf 248,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 670,10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,01 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 23,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at