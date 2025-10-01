NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 37,60 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 265,957 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2025 auf 26,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 000,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 30,00 Prozent gesunken.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

