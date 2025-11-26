Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 43,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,154 Werner Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 583,47 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 25.11.2025 auf 25,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 41,65 Prozent.
Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
