Wintrust Financial Aktie

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2022 wurde das Wintrust Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Wintrust Financial-Aktie letztlich bei 89,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,114 Wintrust Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (136,50 USD), wäre das Investment nun 152,06 USD wert. Damit wäre die Investition 52,06 Prozent mehr wert.

Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Wintrust Financial Corp.

