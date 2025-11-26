World Acceptance Aktie

World Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

Lohnende World Acceptance-Investition? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die World Acceptance-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der World Acceptance-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,315 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der World Acceptance-Aktie auf 153,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 387,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,88 Prozent.

World Acceptance wurde am Markt mit 748,57 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

