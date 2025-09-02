WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 02.09.2025 16:04:42

NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,05 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,812 WSFS Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 213,11 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 29.08.2025 auf 58,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 21,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WSFS Financial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu WSFS Financial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WSFS Financial Corp. 57,39 -1,54% WSFS Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:58 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächeln -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex notiert am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten. Die US-Börsen geben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen