NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,05 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,812 WSFS Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 213,11 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 29.08.2025 auf 58,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 21,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at