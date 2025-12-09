WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Lohnendes WSFS Financial-Investment?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem WSFS Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,27 USD wert. Bei einem WSFS Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,006 WSFS Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 167,45 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 08.12.2025 auf 55,71 USD belief. Damit wäre die Investition 67,45 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für WSFS Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 3,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|55,85
|0,25%
