Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Wynn Resorts-Investition
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Wynn Resorts-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Wynn Resorts-Papier bei 115,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,259 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 820,32 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 17.12.2025 auf 125,44 USD belief. Mit einer Performance von +8,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 13,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
