Wynn Resorts-Investition 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Wynn Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Wynn Resorts-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Wynn Resorts-Papier bei 115,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,259 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 820,32 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 17.12.2025 auf 125,44 USD belief. Mit einer Performance von +8,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 13,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

