NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,89 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,770 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 265,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 950,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 249,51 Prozent zugenommen.

Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 13,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at