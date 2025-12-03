Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

Rentable Zebra Technologies-Investition? 03.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 03.12.2020 wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 372,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,686 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 253,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 680,43 USD wert. Damit wäre die Investition 31,96 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

