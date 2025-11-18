NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Align Technology-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Align Technology-Anteile bei 193,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,166 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 132,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 685,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,49 Prozent eingebüßt.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at