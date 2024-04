NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet C (ex Google)-Papier letztlich bei 114,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,870 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.04.2024 136,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,55 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 1,93 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at