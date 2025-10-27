NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Superconductor gewesen.

Vor 3 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,27 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 234,192 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 953,16 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 24.10.2025 auf 59,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 295,32 Prozent vermehrt.

American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at