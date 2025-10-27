American Superconductor Aktie

American Superconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Superconductor gewesen.

Vor 3 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,27 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 234,192 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 953,16 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 24.10.2025 auf 59,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 295,32 Prozent vermehrt.

American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Superconductor Corpmehr Nachrichten