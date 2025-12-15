NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden American Superconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 25,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 387,147 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 028,65 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 12.12.2025 auf 31,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,29 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at