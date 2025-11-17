NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Superconductor-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das American Superconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die American Superconductor-Aktie 30,08 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 33,245 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 127,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,73 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at