NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 427,184 American Superconductor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73 737,86 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 21.11.2025 auf 30,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 637,38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

