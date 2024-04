NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.04.2021 wurde das AmeriServ Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AmeriServ Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 250,000 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 17.04.2024 642,50 USD wert, da der Schlussstand 2,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,75 Prozent verringert.

Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 41,52 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at