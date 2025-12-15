NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amkor Technology-Aktie 26,54 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 37,679 Amkor Technology-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 669,56 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 12.12.2025 auf 44,31 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 669,56 USD, was einer positiven Performance von 66,96 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 10,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at