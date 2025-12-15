Amkor Technology Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amkor Technology-Aktie 26,54 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 37,679 Amkor Technology-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 669,56 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 12.12.2025 auf 44,31 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 669,56 USD, was einer positiven Performance von 66,96 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 10,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
