NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien verdienen können.

Am 19.11.2024 wurde die AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AngioDynamics-Anteile an diesem Tag 6,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,881 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,79 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 18.11.2025 auf 11,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,79 Prozent gesteigert.

AngioDynamics war somit zuletzt am Markt 489,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at