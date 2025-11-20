NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Astro-Med-Papiers betrug an diesem Tag 14,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Astro-Med-Papier investiert hätte, hätte er nun 68,776 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 8,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 564,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,54 Prozent eingebüßt.

Astro-Med markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at