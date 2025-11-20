Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start

Das macht der NASDAQ Composite am Donnerstagmorgen.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,53 Prozent stärker bei 23 133,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 2,18 Prozent auf 23 057,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 564,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 135,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 994,78 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,52 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Wert von 22 990,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 172,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 966,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 19,98 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit EXACT Sciences (+ 17,75 Prozent auf 101,48 USD), Powell Industries (+ 8,42 Prozent auf 309,31 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,39 Prozent auf 0,43 USD), AXT (+ 7,37 Prozent auf 10,86 USD) und Modine Manufacturing (+ 6,33 Prozent auf 150,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Taylor Devices (-4,78 Prozent auf 45,62 USD), Astro-Med (-1,95 Prozent auf 8,05 USD), Mind CTI (-1,68 Prozent auf 1,17 USD), MarketAxess (-1,06 Prozent auf 165,42 USD) und Abbott Laboratories (-1,05 Prozent auf 124,83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 111 612 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,826 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at