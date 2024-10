NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 153,75 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,504 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.09.2024 684,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,17 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,60 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at