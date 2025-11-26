NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren verloren

Am 26.11.2022 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 96,92 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,318 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2025 580,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,92 Prozent verringert.

Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 10,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at