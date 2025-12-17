NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an diesem Tag 67,19 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hat, hat nun 14,883 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 770,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,95 Prozent verkleinert.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at