NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 96,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 1,035 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 53,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,40 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Biomarin Pharmaceutical eine Marktkapitalisierung von 10,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at