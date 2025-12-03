NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Biomarin Pharmaceutical-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,10 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126,422 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 812,90 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 02.12.2025 auf 53,89 USD belief. Mit einer Performance von -31,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Biomarin Pharmaceutical belief sich zuletzt auf 10,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at