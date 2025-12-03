Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Anlage im Blick
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,10 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126,422 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 812,90 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 02.12.2025 auf 53,89 USD belief. Mit einer Performance von -31,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Biomarin Pharmaceutical belief sich zuletzt auf 10,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|46,38
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.