NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,44 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,848 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 6,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,86 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,14 Prozent gesunken.

Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 876,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at