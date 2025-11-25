Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Langfristige Anlage
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,373 Cognex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,46 USD wert. Mit einer Performance von +99,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognex Corp.mehr Nachrichten
|
16:05
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)