NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cognex-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,373 Cognex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,46 USD wert. Mit einer Performance von +99,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at