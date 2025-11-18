NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,02 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Compugen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 803,922 Compugen-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 588,24 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 17.11.2025 auf 1,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,88 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 153,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at