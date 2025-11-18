Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lukrative Compugen-Anlage?
|
18.11.2025 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,02 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Compugen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 803,922 Compugen-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 588,24 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 17.11.2025 auf 1,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,88 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 153,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: Compugen informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Compugen Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compugen Ltd.
|1,59
|-3,05%