Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2025 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,74 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 574,713 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 959,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,02 Prozent verkleinert.
Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 151,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
