Computer Programs and Systems Aktie

Computer Programs and Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

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Frühe Investition 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Computer Programs and Systems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,79 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 403,388 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 10 504,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,04 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 504,24 USD entspricht einer Performance von +5,04 Prozent.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich jüngst auf 391,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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