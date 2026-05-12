Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Rentabler Computer Programs and Systems-Einstieg?
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computer Programs and Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Computer Programs and Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,615 Computer Programs and Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 077,40 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 11.05.2026 auf 25,89 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 077,40 USD entspricht einer Performance von +7,74 Prozent.
Am Markt war Computer Programs and Systems jüngst 386,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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