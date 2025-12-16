Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Lohnende Computer Programs and Systems-Investition?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Computer Programs and Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 17,86 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 559,910 Computer Programs and Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 609,18 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,09 Prozent.
Insgesamt war Computer Programs and Systems zuletzt 339,78 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
