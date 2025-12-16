Computer Programs and Systems Aktie

Computer Programs and Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

Lohnende Computer Programs and Systems-Investition? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Computer Programs and Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 17,86 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 559,910 Computer Programs and Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 609,18 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,09 Prozent.

Insgesamt war Computer Programs and Systems zuletzt 339,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) 8,60 4,88% Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

