Computer Programs and Systems Aktie

Computer Programs and Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Computer Programs and Systems-Investment gewesen.

Am 20.01.2023 wurde die Computer Programs and Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 28,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,557 Computer Programs and Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 20,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,36 Prozent eingebüßt.

Computer Programs and Systems war somit zuletzt am Markt 311,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)

mehr Nachrichten