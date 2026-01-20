NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren angefallen

Computer Programs and Systems Aktie
Am 20.01.2023 wurde die Computer Programs and Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 28,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,557 Computer Programs and Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 20,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,36 Prozent eingebüßt.
Computer Programs and Systems war somit zuletzt am Markt 311,32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
