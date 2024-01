NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 485,25 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investierten, hätten nun 2,061 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2024 auf 683,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 408,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,80 Prozent vermehrt.

Costco Wholesale wurde am Markt mit 302,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at