Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Rentable Daktronics-Investition?
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Daktronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 56,754 Daktronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 065,27 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 12.12.2025 auf 18,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,53 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 917,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
