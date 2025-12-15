Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Daktronics-Investition? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Daktronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Daktronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 56,754 Daktronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 065,27 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 12.12.2025 auf 18,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,53 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 917,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daktronics Inc.mehr Nachrichten