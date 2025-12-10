Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsende.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent auf 23 654,16 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,172 Prozent leichter bei 23 536,00 Punkten, nach 23 576,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 704,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 435,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,067 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 527,17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Wert von 21 886,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 687,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 22,68 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Photronics (+ 45,39 Prozent auf 37,35 USD), Daktronics (+ 16,30 Prozent auf 20,90 USD), Astro-Med (+ 13,02 Prozent auf 8,12 USD), Cogent Communications (+ 11,10 Prozent auf 23,82 USD) und PetMed Express (+ 9,94 Prozent auf 1,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Lifetime Brands (-4,33 Prozent auf 4,42 USD), Century Casinos (-4,26 Prozent auf 1,35 USD), Netflix (-4,14 Prozent auf 92,71 USD), Sangamo Therapeutics (-4,11 Prozent auf 0,48 USD) und Volvo (B) (-4,03 Prozent auf 30,05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41 558 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,872 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at