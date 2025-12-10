Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,23 Prozent schwächer bei 23 523,14 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 536,00 Zählern und damit 0,172 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 576,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 460,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 559,82 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,487 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23 527,17 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 21 886,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 687,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,00 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Photronics (+ 46,71 Prozent auf 37,69 USD), Astro-Med (+ 20,75 Prozent auf 8,67 USD), Daktronics (+ 12,24 Prozent auf 20,17 USD), SMC (+ 5,70 Prozent auf 381,52 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 3,80 Prozent auf 4,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-9,31 Prozent auf 4,48 USD), Donegal Group B (-4,84 Prozent auf 15,94 USD), Nortech Systems (-4,58 Prozent auf 6,87 USD), Consumer Portfolio Services (-4,26 Prozent auf 8,55 USD) und Biogen (-3,43 Prozent auf 169,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 081 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,872 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,25 Prozent an der Spitze im Index.

