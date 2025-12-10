Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,16 Prozent leichter bei 23 538,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,172 Prozent schwächer bei 23 536,00 Punkten in den Handel, nach 23 576,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 577,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 435,17 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,422 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 23 527,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 886,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der NASDAQ Composite 19 687,24 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Photronics (+ 42,08 Prozent auf 36,50 USD), Astro-Med (+ 14,48 Prozent auf 8,22 USD), Daktronics (+ 12,13 Prozent auf 20,15 USD), Cogent Communications (+ 8,89 Prozent auf 23,35 USD) und Neogen (+ 6,72 Prozent auf 6,83 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 1-800-FLOWERSCOM (-9,21 Prozent auf 4,49 USD), Century Casinos (-5,67 Prozent auf 1,33 USD), Americas Car-Mart (-4,65 Prozent auf 26,25 USD), Cognex (-3,61 Prozent auf 36,84 USD) und Donegal Group B (-3,58 Prozent auf 16,15 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 244 231 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,872 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 14,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at