WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

Index im Fokus 10.12.2025 18:02:24

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab

In New York stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent schwächer bei 23 531,93 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,172 Prozent auf 23 536,00 Punkte an der Kurstafel, nach 23 576,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 559,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 435,17 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,450 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 527,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 886,06 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 10.12.2024, mit 19 687,24 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,05 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Photronics (+ 36,12 Prozent auf 34,97 USD), Astro-Med (+ 17,13 Prozent auf 8,41 USD), Daktronics (+ 8,74 Prozent auf 19,54 USD), Neogen (+ 5,63 Prozent auf 6,76 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 5,58 Prozent auf 4,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-11,74 Prozent auf 4,36 USD), Century Casinos (-5,67 Prozent auf 1,33 USD), Donegal Group B (-3,58 Prozent auf 16,15 USD), Comtech Telecommunications (-3,12 Prozent auf 3,42 USD) und Astronics (-2,93 Prozent auf 51,60 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 709 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,872 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 14,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Astro-Med Inc.

Analysen zu Net 1 Ueps Technologies Inc.

