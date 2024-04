NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren DexCom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.04.2021 wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 96,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,360 DexCom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 125,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 303,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 30,34 Prozent.

DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at