NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Der Schlusskurs der eBay-Aktie betrug an diesem Tag 38,82 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,576 Anteilen. Die gehaltenen eBay-Aktien wären am 17.10.2024 168,37 USD wert, da der Schlussstand 65,36 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 168,37 USD, was einer positiven Performance von 68,37 Prozent entspricht.

Der Marktwert von eBay betrug jüngst 32,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at