NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,182 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Anteile wären am 10.12.2025 103,78 USD wert, da der Schlussstand 47,55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,78 Prozent.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 29,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at