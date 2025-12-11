Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Lukrativer Fifth Third Bancorp-Einstieg?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,182 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Anteile wären am 10.12.2025 103,78 USD wert, da der Schlussstand 47,55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,78 Prozent.
Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 29,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
