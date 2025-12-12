NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.12.2022 wurde die First Financial Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,95 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 40,080 First Financial Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 26,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 081,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,14 Prozent vermehrt.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at