NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie gebracht.

Am 28.11.2015 wurde die First Financial Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 20,15 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 496,278 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 436,72 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Papiers am 26.11.2025 auf 25,06 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at