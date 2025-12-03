Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Frühe Investition
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flushing Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Flushing Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 485,437 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 16,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 058,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,42 Prozent verringert.
Am Markt war Flushing Financial jüngst 556,66 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!